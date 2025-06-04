Den valutakurs, der tilbydes af Mercantile Bank til konvertering af Israelsk shekel (ILS) til Britisk pund (GBP), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Britisk pund end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Mercantile Banks pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.