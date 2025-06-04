Den valutakurs, der tilbydes af MBH Bank til konvertering af Ungarsk forint (HUF) til Kinesisk yuan renminbi (CNY), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Kinesisk yuan renminbi end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan MBH Banks pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.