Den valutakurs, der tilbydes af Maybank Singapore til konvertering af Singaporeansk dollar (SGD) til Britisk pund (GBP), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Britisk pund end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Maybank Singapores pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.