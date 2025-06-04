Den valutakurs, der tilbydes af Macquarie til konvertering af Australsk dollar (AUD) til Schweizisk franc (CHF), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Schweizisk franc end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Macquaries pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.