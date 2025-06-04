Den valutakurs, der tilbydes af Kuwait Finance House til konvertering af Kuwaitisk dinar (KWD) til Canadisk dollar (CAD), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Canadisk dollar end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Kuwait Finance Houses pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.