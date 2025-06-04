Den valutakurs, der tilbydes af Komercni banka til konvertering af Tjekkisk koruna (CZK) til Britisk pund (GBP), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Britisk pund end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Komercni bankas pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.