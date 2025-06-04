Den valutakurs, der tilbydes af Banque de Luxembourg til konvertering af Euro (EUR) til Britisk pund (GBP), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Britisk pund end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Banque de Luxembourgs pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.