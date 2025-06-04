Den valutakurs, der tilbydes af Bankinter Portugal til konvertering af Euro (EUR) til Japansk yen (JPY), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Japansk yen end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Bankinter Portugals pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.