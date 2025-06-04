Den valutakurs, der tilbydes af Banking Circle til konvertering af Euro (EUR) til Amerikansk dollar (USD), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Amerikansk dollar end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Banking Circles pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.