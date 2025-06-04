Den valutakurs, der tilbydes af Bank Pekao til konvertering af Polsk zloty (PLN) til Australsk dollar (AUD), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Australsk dollar end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Bank Pekaos pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.