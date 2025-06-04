Validátor směrovacích čísel
Před odesláním platby vložte 9místné směrovací číslo a potvrďte jeho platnost.
Chraňte své platby s přesností
Použití správného směrovacího čísla chrání vaši platbu před zpožděním, poplatky a nesprávně směrovanými prostředky. V USA mohou banky používat různá směrovací čísla pro ACH a převody a některé velké banky používají čísla specifická pro jednotlivé státy. Pokud zadáte špatnou, může být váš převod odmítnut nebo zařazen do nesprávné fronty operací.
Formát směrovacího čísla
Každé směrovací číslo v USA (ABA/RTN) má 9 číslic:
Region / Spolkový okres (AAAA): V tomto případě se jedná o federální oblast a oblast zpracování pro vaši banku.
Identifikátor instituce ABA (BBBB): Identifikuje vaši konkrétní banku v daném okrese, podobně jako identifikační číslo banky.
Kontrolní číslice (C): Poslední "kontrolní" číslice, která pomáhá odhalit překlepy nebo chybné údaje.
Příklad směrového čísla
Výběr správného směrovacího čísla
Banky často používají různá směrovací čísla pro ACH, převody a šeky. Číslo vytištěné na vašich šecích nemusí být to, které potřebujete pro ACH převod nebo inkaso. Pokud si nejste jisti, ověřte si to ve své bance nebo použijte náš vyhledávač směrových čísel, abyste zjistili správné číslo. Použití nesprávného čísla může způsobit zpoždění nebo vrácení zboží.
Běžné chyby
Směrovací čísla nejčastěji selhávají kvůli chybně zadané číslici, neshodě kontrolního součtu, použití čísla ACH, když je vyžadováno číslo převodu (nebo naopak), změnám specifickým pro jednotlivé státy u velkých bank, změnám souvisejícím s fúzemi nebo jednoduchému formátování, jako jsou mezery a pomlčky. I drobné chyby mohou způsobit překročení denní uzávěrky a prodloužení převodu o několik dní. Použití správného směrovacího čísla zabraňuje vrácení, zpoždění a nesprávnému směrování prostředků.
Celkem
Potřebujete poslat peníze do zahraničí?
Mezinárodní převody peněz v tradičních bankách mohou být drahé kvůli nízkým sazbám a dalším poplatkům. Společnost Xe vám pomáhá šetřit díky konkurenceschopným sazbám a nízkým, transparentním poplatkům. Posílejte peníze do více než 190 zemí ve více než 130 měnách, zjistěte si předem celkovou cenu, získejte spolehlivý odhad doručení a sledujte svůj převod od začátku do konce.
Směrovací čísla vs SWIFT/BIC kódy vs IBANy
V případě plateb závisí údaje, které potřebujete, na tom, kam peníze směřují.
Směrovací čísla (pouze USA)
Devítimístný kód pro americké banky, který bezpečně směruje platby včetně přímých vkladů, převodů a šeků.
Kódy SWIFT/BIC (mezinárodní)
8-11znakový kód pro země mimo USA. banky, která bezpečně směruje mezinárodní platby na správné místo.
IBAN (mezinárodní číslo účtu)
Číslo účtu specifické pro danou zemi, které se používá mimo USA pro směrování plateb na správný účet v zahraničí.
Nejčastější dotazy k validátoru směrovacího čísla
Směrovací číslo - nazývané také směrovací číslo ABA - identifikuje americkou banku nebo spořitelní a úvěrovou družstvo pro tuzemské platby. Je devítimístné a spolu s číslem účtu je nutné pro zpracování převodů ACH a mnoha domácích převodů.
Ne. směrovací číslo identifikuje banku, číslo účtu identifikuje váš konkrétní účet v dané bance. K nastavení platby je obvykle potřeba obojí.
Některé instituce používají jedno směrovací číslo pro převody ACH a samostatné číslo pro vnitrostátní převody, protože platby jsou zpracovávány v různých sítích. Vždy používejte číslo, které vaše banka určila pro daný typ platby.
Velké banky často přidělují směrovací čísla specifická pro jednotlivé státy nebo regiony, aby mohly efektivně směrovat transakce ACH. Zkontrolujte, zda číslo v bankovní aplikaci nebo výpisu odpovídá vašemu státu a typu účtu.
Podívejte se do mobilní aplikace své banky do části "Údaje o účtu", na výpis z účtu nebo na papírový šek (směrovací číslo je prvních devět číslic na řádku MICR). Pokud vaše banka uvádí samostatná čísla ACH a převodu, vyberte to, které odpovídá vaší platbě.
Ne. Směrovací čísla jsou určena pro tuzemské platby v USA. Pro mezinárodní převody se obvykle používá SWIFT/BIC a případně IBAN nebo místní formát účtu. Xe podporuje vyhledávání SWIFT/BIC a mezinárodní platby.
Platby mohou být vráceny, zpožděny po denní uzávěrce nebo nesprávně směrovány. Použití správného směrovacího čísla vám pomůže vyhnout se vrácení peněz, poplatkům a zpožděním při zpracování.
Odmítnutí odpovědnosti
Směrovací čísla, názvy bank, adresy a další údaje zde uvedené mají pouze informativní charakter. Přestože se snažíme, aby tato stránka byla přesná, společnost Xe nezaručuje, že jsou informace úplné, aktuální nebo bez chyb. Finanční instituce mohou své údaje změnit bez předchozího upozornění.
Xe neposkytuje žádná prohlášení o právním postavení, licencích nebo provozní integritě žádné z uvedených bank nebo zprostředkovatelů. Zařazení neznamená schválení nebo ověření.
Jakýkoli převod nebo rozhodnutí, které učiníte na základě těchto informací, je na vaše vlastní riziko. Společnost Xe nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zpoždění nebo škody vzniklé v důsledku spoléhání se na údaje nebo v důsledku jednání s třetími stranami, na které je zde odkazováno.
Před zahájením transakce vždy ověřte všechny údaje přímo u příslušné finanční instituce.
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je uvedeno pouze v angličtině. Části této stránky se mohou objevit v jiných jazycích, ale právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti zůstává v angličtině, aby byla zachována jeho přesnost a záměr.