Co je směrovací číslo?
Směrovací číslo je devítimístný kód, který identifikuje americkou banku nebo úvěrovou společnost. Nazývá se také číslo ABA nebo směrovací tranzitní číslo (RTN) a slouží k přesměrování převodů ACH, domácích bankovních plateb a zpracování šeků na správnou instituci a místo. Vždy používejte správné směrovací číslo, abyste se vyhnuli zpožděným převodům.
Formát směrovacího čísla
Každé směrovací číslo v USA (ABA/RTN) má 9 číslic:
Region / Spolkový okres (AAAA): V tomto případě se jedná o federální oblast a oblast zpracování pro vaši banku.
Identifikátor instituce ABA (BBBB): Identifikuje vaši konkrétní banku v daném okrese, podobně jako identifikační číslo banky.
Kontrolní číslice (C): Poslední "kontrolní" číslice, která pomáhá odhalit překlepy nebo chybné údaje.
Příklad směrového čísla
Celkem
Potřebujete poslat peníze do zahraničí?
Mezinárodní převody peněz v tradičních bankách mohou být drahé kvůli nízkým sazbám a dalším poplatkům. Společnost Xe vám pomáhá šetřit díky konkurenceschopným sazbám a nízkým, transparentním poplatkům. Posílejte peníze do více než 190 zemí ve více než 130 měnách, zjistěte si předem celkovou cenu, získejte spolehlivý odhad doručení a sledujte svůj převod od začátku do konce.
Směrovací číslo vs. číslo účtu
Tato čísla pracují společně, ale plní různé úkoly. Směrovací číslo je devítimístný kód, který identifikuje vaši banku a slouží k směrování plateb ACH, domácích převodů a šeků. Číslo účtu je 8-12místný kód vašeho individuálního účtu. Na papírovém šeku najdete obojí - směrovací číslo je na prvním místě vlevo dole, následuje číslo účtu.
Směrovací čísla vs SWIFT/BIC kódy vs IBANy
V případě plateb závisí údaje, které potřebujete, na tom, kam peníze směřují.
Směrovací čísla (pouze USA)
Devítimístný kód pro americké banky, který bezpečně směruje platby včetně přímých vkladů, převodů a šeků.
Kódy SWIFT/BIC (mezinárodní)
8-11znakový kód pro země mimo USA. banky, která bezpečně směruje mezinárodní platby na správné místo.
IBAN (mezinárodní číslo účtu)
Číslo účtu specifické pro danou zemi, které se používá mimo USA pro směrování plateb na správný účet v zahraničí.
Nejčastější dotazy
Směrovací číslo (ABA) je devítimístný kód, který identifikuje americkou banku nebo spořitelní a úvěrovou družstvo pro domácí platby, jako jsou převody ACH a převody.
Ne vždy. Některé banky používají jedno směrovací číslo pro ACH a jiné pro vnitrostátní převody. Použijte číslo, které vaše banka určila pro váš typ platby.
Ne. Směrovací čísla jsou určena pro tuzemské platby v USA. Pro mezinárodní převody používejte SWIFT/BIC a případně IBAN nebo místní formát účtu.
Platby mohou být vráceny nebo zpožděny, zejména pokud zmeškáte denní uzávěrku. Před odesláním vždy ověřte správné číslo pro ACH nebo převod.
Odmítnutí odpovědnosti
Směrovací čísla, názvy bank, adresy a další údaje zde uvedené mají pouze informativní charakter. Přestože se snažíme, aby tato stránka byla přesná, společnost Xe nezaručuje, že jsou informace úplné, aktuální nebo bez chyb. Finanční instituce mohou své údaje změnit bez předchozího upozornění.
Xe neposkytuje žádná prohlášení o právním postavení, licencích nebo provozní integritě žádné z uvedených bank nebo zprostředkovatelů. Zařazení neznamená schválení nebo ověření.
Jakýkoli převod nebo rozhodnutí, které učiníte na základě těchto informací, je na vaše vlastní riziko. Společnost Xe nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zpoždění nebo škody vzniklé v důsledku spoléhání se na údaje nebo v důsledku jednání s třetími stranami, na které je zde odkazováno.
Před zahájením transakce vždy ověřte všechny údaje přímo u příslušné finanční instituce.
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je uvedeno pouze v angličtině. Části této stránky se mohou objevit v jiných jazycích, ale právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti zůstává v angličtině, aby byla zachována jeho přesnost a záměr.