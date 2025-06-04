Vyhledávání směrovacího čísla ABA
Vyhledejte a ověřte směrovací čísla amerických bank (ABA) pro ACH, převody a šeky. Vyhledejte podle banky nebo vložte 9místný kód a před odesláním zkontrolujte směrovací číslo.
Co je směrovací číslo?
Směrovací číslo je devítimístný kód, který identifikuje americkou banku nebo úvěrovou společnost. Nazývá se také číslo ABA nebo směrovací tranzitní číslo (RTN) a slouží k přesměrování převodů ACH, domácích bankovních plateb a zpracování šeků na správnou instituci a místo. Vždy používejte správné směrovací číslo, abyste se vyhnuli zpožděným převodům.
Formát směrovacího čísla
Každé směrovací číslo v USA (ABA/RTN) má 9 číslic:
Region / Spolkový okres (AAAA): V tomto případě se jedná o federální oblast a oblast zpracování pro vaši banku.
Identifikátor instituce ABA (BBBB): Identifikuje vaši konkrétní banku v daném okrese, podobně jako identifikační číslo banky.
Kontrolní číslice (C): Poslední "kontrolní" číslice, která pomáhá odhalit překlepy nebo chybné údaje.
Příklad směrového čísla
Kde se na šeku nachází směrovací číslo?
Směrovací číslo najdete v levém dolním rohu šeku. Je to prvních devět číslic v řadě čísel dole, následuje číslo účtu a pak číslo šeku.
Celkem
Potřebujete poslat peníze do zahraničí?
Mezinárodní převody peněz v tradičních bankách mohou být drahé kvůli nízkým sazbám a dalším poplatkům. Společnost Xe vám pomáhá šetřit díky konkurenceschopným sazbám a nízkým, transparentním poplatkům. Posílejte peníze do více než 190 zemí ve více než 130 měnách, zjistěte si předem celkovou cenu, získejte spolehlivý odhad doručení a sledujte svůj převod od začátku do konce.
Zjistěte směrovací číslo své banky
Kliknutím na svou banku zobrazíte správná směrovací čísla pro ACH, převody a šeky v USA s podrobnostmi podle státu a typu účtu. Nevidíte svůj? Rozšířený seznam naleznete na stránce Hledat podle banky.
Jak zjistit své směrovací číslo online
Zde jsou jednoduché způsoby, jak ji zjistit, aniž byste museli volat do banky:
Na této stránce: Pro zobrazení čísel ACH, bankovních převodů a šeků použijte vyhledávač směrovacích čísel nebo vyberte logo své banky.
Online bankovnictví: Detaily účtu: Přihlaste se a otevřete si účet. Vaše směrovací číslo se zobrazuje v blízkosti čísla účtu.
elektronické výpisy a kontrolní snímky: Podívejte se na prvních devět číslic vlevo dole.
Adresář Federálního rezervního systému: Vyhledejte svou banku v adresáři Fedwire.
Výběr správného směrovacího čísla
Banky často používají různá směrovací čísla pro ACH, převody a šeky. Číslo vytištěné na vašich šecích nemusí být to, které potřebujete pro ACH převod nebo inkaso. Pokud si nejste jisti, ověřte si to ve své bance nebo použijte náš vyhledávač směrových čísel, abyste zjistili správné číslo. Použití nesprávného čísla může způsobit zpoždění nebo vrácení zboží.
Směrovací číslo vs. číslo účtu
Tato čísla pracují společně, ale plní různé úkoly. Směrovací číslo je devítimístný kód, který identifikuje vaši banku a slouží k směrování plateb ACH, domácích převodů a šeků. Číslo účtu je 8-12místný kód vašeho individuálního účtu. Na papírovém šeku najdete obojí - směrovací číslo je první vlevo dole, následuje číslo účtu.
K čemu slouží směrovací čísla?
Směrovací čísla se často používají pro platby nebo transakce pro:
Nastavení přímého vkladu nebo automatické platby účtů (ACH)
pobírání platu, důchodu, vrácení daní nebo dávek.
Odeslání nebo přijetí vnitrostátního bankovního převodu
Propojení bankovního účtu se mzdovými nebo platebními aplikacemi
Vkládání šeků nebo zpracování elektronických šeků
Nejste si jisti, které číslo použít? Použijte náš vyhledávač směrovacích čísel.
Směrovací čísla vs SWIFT/BIC kódy vs IBANy
V případě plateb závisí údaje, které potřebujete, na tom, kam peníze směřují.
Směrovací čísla (pouze USA)
Devítimístný kód pro americké banky, který bezpečně směruje platby včetně přímých vkladů, převodů a šeků.
Kódy SWIFT/BIC (mezinárodní)
8-11znakový kód pro země mimo USA. banky, která bezpečně směruje mezinárodní platby na správné místo.
IBAN (mezinárodní číslo účtu)
Číslo účtu specifické pro danou zemi, které se používá mimo USA pro směrování plateb na správný účet v zahraničí.
Nejčastější dotazy týkající se směrovacího čísla
Směrovací číslo, nazývané také ABA číslo nebo směrovací tranzitní číslo, je devítimístný kód, který identifikuje americkou banku nebo spořitelní a úvěrovou družstvo pro převody ACH, vnitrostátní bankovní převody a zpracování šeků. Pracuje s číslem vašeho účtu a zajišťuje, aby byly peníze odeslány do správné banky a na správný účet. Směrovací čísla se používají pouze pro platby v USA.
Směrovací číslo ACH používejte pro přímé platby, výplaty a automatické platby účtů. Pro tuzemské bankovní převody použijte směrovací číslo. U papírových šeků použijte směrovací číslo vytištěné na šeku. Některé banky zveřejňují různá čísla podle státu nebo typu účtu. Pokud si nejste jisti, ověřte si to v internetovém bankovnictví nebo použijte náš vyhledávač směrových čísel, abyste před odesláním vybrali správné číslo.
Přihlaste se do internetového nebo mobilního bankovnictví a otevřete Detaily účtu, abyste si mohli zobrazit směrové číslo daného účtu. Mnoho bank uvádí na svých webových stránkách směrovací čísla podle států nebo typů účtů. Můžete také použít vyhledávání směrovacích čísel podle názvu banky nebo zkontrolovat své elektronické výpisy a obrázky šeků. Pokud vidíte méně než devět číslic, může chybět úvodní nula.
Platné směrovací číslo v USA má devět číslic a projde testem kontrolního součtu. Zadejte devítimístný kód do našeho vyhledávače směrovacích čísel a zkontrolujte směrovací čísla a potvrďte název a umístění banky. Ujistěte se, že typ čísla odpovídá typu platby, například ACH vs. převod. Pokud zobrazená banka neodpovídá vašim představám, kontaktujte svou banku před odesláním peněz.
Ne, směrovací čísla jsou určena pouze pro platby v USA. Pro mezinárodní převody obvykle potřebujete SWIFT nebo BIC kód banky příjemce a v mnoha zemích také IBAN nebo místní formát účtu. Pokud potřebujete poslat peníze do zahraničí, porovnejte si možnosti a použijte službu Xe, abyste předem zjistili celkovou cenu, získali jasný odhad doručení a sledovali svůj převod.
Velké banky mají často různá směrovací čísla podle státu, typu platby nebo z důvodu fúzí. Vyberte číslo, které odpovídá vašemu účtu a typu platby. Pokud vám banka oznámí změnu, aktualizujte přímé vklady, mzdy a platby účtů, abyste se vyhnuli zpoždění nebo vrácení peněz. V případě pochybností si to ověřte v internetovém bankovnictví nebo pomocí našeho vyhledávače směrových čísel.
Odmítnutí odpovědnosti
Směrovací čísla, názvy bank, adresy a další údaje zde uvedené mají pouze informativní charakter. Přestože se snažíme, aby tato stránka byla přesná, společnost Xe nezaručuje, že jsou informace úplné, aktuální nebo bez chyb. Finanční instituce mohou své údaje změnit bez předchozího upozornění.
Xe neposkytuje žádná prohlášení o právním postavení, licencích nebo provozní integritě žádné z uvedených bank nebo zprostředkovatelů. Zařazení neznamená schválení nebo ověření.
Jakýkoli převod nebo rozhodnutí, které učiníte na základě těchto informací, je na vaše vlastní riziko. Společnost Xe nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zpoždění nebo škody vzniklé v důsledku spoléhání se na údaje nebo v důsledku jednání s třetími stranami, na které je zde odkazováno.
Před zahájením transakce vždy ověřte všechny údaje přímo u příslušné finanční instituce.
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je uvedeno pouze v angličtině. Části této stránky se mohou objevit v jiných jazycích, ale právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti zůstává v angličtině, aby byla zachována jeho přesnost a záměr.