Porovnejte Lloyds GBP na AUD směnný kurz
Uvažujete o využití Lloyds pro svůj transfer z GBP na AUD? Porovnejte směnné kurzy a poplatky Lloyds a zjistěte, jaké jsou vaše potenciální úspory s Xe.
|Poskytovatel
|Směnný kurz
|Poplatek za převod
|Příjemce obdrží
1.948500
|£0
$1,948.50
Ušetřit 25.51 AUDOdeslat nyní
1.941425
|£9.50
$1,922.98
-25.51 AUD
Ušetřit 25.51 AUD
O stránkách Lloyds Bank
Lloyds Bank, založená v roce 1765, má sídlo v Londýně, Spojené království. Jako jedna z největších a nejzavedenějších finančních institucí ve Spojeném království, Lloyds slouží milionům zákazníků prostřednictvím sítě poboček a digitálních bankovních služeb. S silnou přítomností v osobním, podnikatelském a komerčním bankovnictví, Lloyds nabízí komplexní škálu finančních služeb, včetně každodenního bankovnictví, hypoték, úspor, půjček, správy bohatství a řešení pro korporátní bankovnictví. Lloyds Bank je součástí skupiny Lloyds Banking Group, jednoho z předních poskytovatelů finančních služeb ve Spojeném království.
Jak rychlý je přenos z Lloyds GBP na AUD?
Doba dodání mezinárodních převodů na Lloyds z Spojené království na Austrálie se liší v závislosti na způsobu platby a načasování transakce. Mezinárodní bankovní převody obvykle trvají 1 až 5 pracovních dnů. Na doručení mohou mít vliv také faktory, jako jsou bankovní svátky a bezpečnostní kontroly. Abyste se vyhnuli zpoždění, zkontrolujte si časy uzávěrek na webu Lloyds Bank.
Jaké jsou poplatky za přestup z Lloyds na ?
Lloyds náklady na mezinárodní převody peněz z GBP na AUD závisí na faktorech, jako je výše převodu. Větší převody jsou obvykle spojeny s nižšími poplatky a lepšími směnnými kurzy. Podívejte se do srovnávací tabulky a porovnejte poplatky Lloyds s poplatky Xe.
Proč převádět s Xe místo tradičních bank?
Lepší sazby
Trvale nabízíme sazby, které překonávají sazby bank, a za své peníze tak získáte nejvyšší hodnotu. Porovnejte nás se svou bankou a uvidíte rozdíl.
Nižší poplatky
Účtujeme méně, takže ušetříte více. Před potvrzením převodu navíc vždy zobrazíme všechny poplatky, takže přesně víte, za co platíte.
Rychlejší přenosy
Většina převodů je dokončena ještě týž den. Víme, jak důležité je, aby vaše peníze byly doručeny rychle a spolehlivě.
Xe 24/5 expertní globální podpora přenosu
Potřebujete pomoci s mezinárodním převodem peněz? Jsme tu, abychom vám pomohli - spojte se s námi ještě dnes a získejte individuální podporu!
Přeneste více díky vyšším limitům online odesílání v systému Xe
Nabízíme vyšší limity pro online převody než tradiční banky, což vám umožní poslat více peněz jedním převodem. Rozlučte se s rozdělováním větších částek a užijte si jednodušší a efektivnější způsob přesunu peněz.
Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.
Často kladené otázky
Směnný kurz nabízený Lloyds pro přepočet Britská libra (GBP) na Australský dolar (AUD) může zahrnovat marži vyšší, než je reálný střední tržní kurz. To znamená, že byste mohli obdržet méně Australský dolar, než jste očekávali. Pomocí naší srovnávací tabulky zjistíte, jaká je sazba na Lloydsve srovnání se sazbami Xe a jiných poskytovatelů.
Lloyds může účtovat pevný poplatek za převod, procentní poplatek nebo obojí v závislosti na způsobu převodu a cílové destinaci. Tyto poplatky - spolu se směnným kurzem - ovlivňují výši částky, kterou příjemce obdrží. Náš nástroj je rozdělí tak, abyste mohli porovnat celkové náklady s jinými možnostmi, jako je Xe.
Převody z Britská libra na Australský dolar s Lloyds obvykle trvají 1 až 5 pracovních dnů. Čas závisí na době uzávěrky, svátcích, cílové zemi a době zpracování přijímající bankou. Společnost Xe nabízí u většiny převodů doručení ve stejný den.
Lloyds mohou mít pro mezinárodní převody stanoveny denní limity nebo limity na jeden převod. V případě vyšších částek budete možná muset navštívit pobočku. Systém Xe podporuje vyšší limity pro online odesílání a nabízí tak flexibilitu a pohodlí při mezinárodních převodech větších částek.
Mnoho poskytovatelů, včetně Lloyds, může aktualizovat své směnné kurzy na základě tržních podmínek. Sazby však mohou být nastaveny jednou denně nebo upravovány méně často než u specializovaných devizových služeb. Systém Xe aktualizuje sazby živě, takže máte větší kontrolu nad tím, kdy je odeslat.