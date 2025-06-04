Трябва да използвате SYFNUS33XXX, когато изпращате или получавате международни банкови преводи на SYNCHRONY FINANCIAL в горепосочения град и адрес. С него се идентифицират банката и клонът на получателя, особено при трансгранично изпращане на средства чрез мрежата SWIFT. В някои държави и при някои видове плащания може да не се изисква SWIFT код, затова винаги се консултирайте с получателя или с банката си, преди да инициирате превода.