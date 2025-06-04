SWIFT кодът на UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK е
CORPINBB 070
Име на банката
UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK
Град
THIRUVANANTHAPURAM
Адрес
25/298/1, GOVT PRESS ROAD, THIRUVANANTHAPURAM, THIRUVANANTHAPURAM, KERALA, 695001
Държава
INDIA
SWIFT кодът се проверява и актуализира редовно
Общо
Кога да използвам CORPINBB070?
SWIFT кодовете се използват, за да се гарантира, че парите ви достигат до правилното място при трансгранично изпращане или получаване на пари. Използвайте CORPINBB070, когато искате да изпратите пари на UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK на посочените по-горе адрес, град и държава. Винаги потвърждавайте, че SWIFT кодът, който използвате, принадлежи на банката получател.
Разбиване CORPINBB070
SWIFT/BIC кодовете се състоят от 8 до 11 букви и цифри, за да идентифицират конкретна банка и клон в света.
Банков код (CORP): Тези 4 букви представляват UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK
Код на страната (IN): Тези 2 букви показват държавата на банката Индия.
Код на местоположението (BB): Тези 2 символа показват местоположението на централния офис на банката.
Код на клона (070): Тези 3 цифри определят конкретен клон. BIC кодове, завършващи на "XXX", се отнасят за централния офис на банката.
UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK
|SWIFT код
|CORPINBB070
|SWIFT код (8 знака)
|CORPINBB
|Код на клона
|070
|Име на банката
|UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK
|Име на клона
|UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK
|Адрес
|25/298/1, GOVT PRESS ROAD
|Град
|THIRUVANANTHAPURAM
|Държава
|Индия
UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK подробности за кода
Правилните SWIFT кодове са от решаващо значение, за да се избегнат всякакви проблеми или забавяния при преводите. Преди да използвате кода SWIFT, се уверете, че:
Проверете банката: Проверете два пъти дали името на банката съвпада с името на банката на получателя.
Проверете името на клона: Ако използвате SWIFT код, специфичен за клона, уверете се, че този клон съвпада с клона на получателя.
Потвърдете държавата: Банките са разположени в цял свят. Проверете дали SWIFT кодът съответства на държавата на банката получател.
Често задавани въпроси за CORPINBB070
Кодът SWIFT е уникален идентификатор, който се използва за разпознаване на банки и финансови институции по света при международни парични преводи. SWIFT е съкращение от Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Дружество за световна междубанкова финансова телекомуникация). Тези кодове помагат да се гарантира, че плащанията се насочват към правилната банка и държава. Типичният SWIFT код е дълъг 8 или 11 знака и включва информация за банката, държавата, местоположението, а понякога и за конкретен клон.
Не винаги. Някои банки използват един SWIFT код (обикновено кодът на централата, завършващ на XXX) за всички клонове. Други присвояват уникални SWIFT кодове на отделните клонове, често със специфични последни три знака. Ако получателят предостави специфичен за клона код, най-добре го използвайте - той може да помогне за ускоряване на обработката или да гарантира, че плащането ще достигне по-бързо до правилното място.
Трябва да използвате CORPINBB070, когато изпращате или получавате международни банкови преводи на UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK в горепосочения град и адрес. С него се идентифицират банката и клонът на получателя, особено при трансгранично изпращане на средства чрез мрежата SWIFT. В някои държави и при някои видове плащания може да не се изисква SWIFT код, затова винаги се консултирайте с получателя или с банката си, преди да инициирате превода.
SWIFT/BIC код CORPINBB070 е за UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK международни преводи. Ето какво означава всяка част от кода:
CORP - Това е банковият код, който представлява UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK
IN - Това е кодът на страната, който показва, че банката се намира в Индия
BB - Това е кодът на местоположението, който посочва централния офис набанката.
070 - Това е кодът на клона и когато се появява като "XXX", се отнася за главния офис или основния клон.
Да, UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK може да управлява няколко клона. Всеки клон може да обслужва различни региони, да предлага различни услуги, а когато става въпрос за международни банкови преводи, някои от тях дори могат да използват различни SWIFT кодове. Важно е да посочите конкретния клон, в който се намира сметката ви, когато предоставяте инструкции за плащане.
Ако използвате грешен SWIFT код, плащането ви може да се забави, да бъде пренасочено неправилно или дори да бъде отхвърлено от банката получател. В някои случаи средствата могат да бъдат върнати на изпращача и да се наложат допълнителни такси. Винаги се уверявайте, че SWIFT кодът съвпада с кода на вашия клон или с кода на официалната централа. Ако не сте сигурни, свържете се с UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK, преди да извършите прехвърлянето.
Отказ от отговорност
Предоставените на тази страница SWIFT кодове, имена на банки, адреси и друга свързана информация са само за обща информация. Въпреки че се стремим да осигурим точност, Xe не гарантира, че информацията е пълна, актуална или без грешки. Подробностите могат да се променят без предизвестие и може да не отразяват последните налични данни от съответните финансови институции.
Xe не прави никакви изявления относно правния статут, регулаторния статус или оперативната цялост на която и да е банка, финансова институция или посредник в списъка. Ние не подкрепяме и не проверяваме легитимността на нито един от включените субекти, нито поемаме каквато и да е отговорност за използването на предоставената информация от ваша страна.
Всички финансови транзакции или решения, взети въз основа на тази информация, се извършват на ваш собствен риск. Xe не носи отговорност за загуби, забавяния или щети, произтичащи от разчитане на данните, нито от сделки с трети страни, чиято информация е показана на този сайт.
Препоръчваме ви да проверявате независимо всички данни в съответната финансова институция, преди да инициирате транзакция.
Този отказ от отговорност е предоставен само на английски език и не е преведен. Въпреки че останалата част от тази страница може да се появи на избрания от вас език, правният отказ от отговорност остава на английски език, за да се запази неговата точност и смисъл.