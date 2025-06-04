Сравнете Luminor Estonia EUR за CHF обменен курс
Обмисляте ли да използвате Luminor Estonia за трансфера си от EUR до CHF? Сравнете обменните курсове и таксите на Luminor Estonia, за да откриете потенциалните си спестявания с Xe.
Говорете с валутен експерт днес. Можем да предложим по-добри курсове от конкурентите.
|Доставчик
|Обменен курс
|Такса за превод
|Получателят получава
0.911100
|€0
CHF911.10Изпращане сега
Все още нямаме курсове на Luminor Estonia за тази валутна двойка, но все пак можете да сравните оферта от Luminor Estonia с курса на живо на Xe, за да видите потенциалните спестявания. Проверете скоро, ние непрекъснато разширяваме нашите данни, за да ви предоставим повече курсове.
За Luminor Bank AS
Luminor Bank AS (Естония) Създадена през 2017 г. чрез комбиниране на балтийските операции на основни северни банки, Luminor е водеща универсална банка в Естония с централа в Талин. Тя обслужва физически и юридически лица с акаунти, карти, заеми и ипотеки, търговски услуги, управление на парични средства и цифрово банкиране, като координира действията си между балтийските държави. Стратегията за модернизация и регионалният мащаб подкрепят износителите, собствениците на жилища и средните компании.
Колко бърз е трансферът от Luminor Estonia EUR до CHF?
Времето за доставка на международните преводи с Luminor Estonia от Държави членки на еврото до Швейцария варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на Luminor Bank AS, за да избегнете закъснения.
Какви са таксите за прехвърляне от Luminor Estonia към ?
Luminor Estonia разходите за международни парични преводи от EUR до CHF зависят от фактори като сумата на превода. Обикновено по-големите преводи са с по-ниски такси и по-добри обменни курсове. Проверете таблицата за сравнение, за да сравните таксите на Luminor Estonia с Xe.
Защо да превеждате с Xe вместо с традиционните банки?
По-добри цени
Постоянно предлагаме лихви, които надминават банковите, за да получите най-голямата стойност за парите си. Сравнете ни с вашата банка, за да видите разликата.
По-ниски такси
Ние таксуваме по-малко, а вие спестявате повече. Освен това винаги показваме всички такси, преди да потвърдите превода си, така че да знаете точно за какво плащате.
По-бързи трансфери
Повечето трансфери се извършват в същия ден. Знаем колко е важно парите ви да бъдат доставени бързо и надеждно.
Xe 24/5 експертна поддръжка за глобален трансфер
Нуждаете се от помощ при международен паричен превод? Ние сме тук, за да ви помогнем - свържете се с нас още днес, за да получите персонализирана подкрепа!
Прехвърляйте повече с по-високите лимити за онлайн изпращане на Xe
Предлагаме по-високи лимити за онлайн преводи в сравнение с традиционните банки, което ви позволява да изпращате повече с един превод. Сбогувайте се с разделянето на по-големи суми и се насладете на по-прост и ефективен начин за преместване на парите си.
Xe се ползва с доверието на милиони хора по света
Готови ли сте да започнете?
Сравнихте обменните курсове на Luminor Estonia с тези на Xe и е време да откриете най-добрата стойност за международните си парични преводи. Първият Ви трансфер е само на няколко кликвания разстояние - започнете сега и прехвърлете парите си нататък!
Често задавани въпроси
Обменният курс, предложен от Luminor Estonia за конвертиране на Евро (EUR) в Швейцарски франк (CHF), може да включва марж над реалния среден пазарен курс. Това означава, че може да получите по-малко Швейцарски франк от очакваното. Използвайте нашата сравнителна таблица, за да видите как тарифата на Luminor Estoniaсе сравнява с тази на Xe и други доставчици.
Luminor Estonia може да се начислява фиксирана такса за превод, такса на база процент или и двете, в зависимост от метода на превод и дестинацията. Тези такси - заедно с обменния курс - влияят върху размера на сумата, която получателят получава. Нашият инструмент ги разпределя, за да можете да сравните общата цена с други опции като Xe.
Преводите от Евро към Швейцарски франк с Luminor Estonia обикновено отнемат от 1 до 5 работни дни. Сроковете зависят от часовете на прекъсване, отпуските, страната на местоназначение и времето за обработка от получаващата банка. Xe предлага доставка в същия ден за повечето трансфери.
Luminor Estonia може да има дневни лимити или лимити за един превод за международни преводи. За по-големи суми може да се наложи да посетите клон. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн изпращане, като предлага гъвкавост и удобство при прехвърляне на по-големи суми в международен план.
Много доставчици, включително Luminor Estonia, могат да актуализират обменните си курсове в зависимост от пазарните условия. Въпреки това курсовете могат да се определят веднъж дневно или да се коригират по-рядко от тези на специализираните валутни услуги. Xe актуализира тарифите в реално време, като ви дава по-голям контрол върху момента на изпращане.