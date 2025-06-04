Сравнете Lombard Bank EUR за CHF обменен курс
Обмисляте ли да използвате Lombard Bank за трансфера си от EUR до CHF? Сравнете обменните курсове и таксите на Lombard Bank, за да откриете потенциалните си спестявания с Xe.
Говорете с валутен експерт днес. Можем да предложим по-добри курсове от конкурентите.
|Доставчик
|Обменен курс
|Такса за превод
|Получателят получава
0.911100
|€0
CHF911.10Изпращане сега
Все още нямаме курсове на Lombard Bank за тази валутна двойка, но все пак можете да сравните оферта от Lombard Bank с курса на живо на Xe, за да видите потенциалните спестявания. Проверете скоро, ние непрекъснато разширяваме нашите данни, за да ви предоставим повече курсове.
За Lombard Bank Malta
Създадена през 1955 г. в Валета, Lombard Bank е малтийска търговска банка. Тя обслужва домакинства и бизнеси с депозити, карти, ипотеки, финансиране на МСП, търговски услуги, касови услуги и цифрово банкиране. Модел, основан на отношенията, и селективен апетит за риск подкрепят местното предприемачество и инвестиции в общността.
Колко бърз е трансферът от Lombard Bank EUR до CHF?
Времето за доставка на международните преводи с Lombard Bank от Държави членки на еврото до Швейцария варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на Lombard Bank Malta, за да избегнете закъснения.
Какви са таксите за прехвърляне от Lombard Bank към ?
Lombard Bank разходите за международни парични преводи от EUR до CHF зависят от фактори като сумата на превода. Обикновено по-големите преводи са с по-ниски такси и по-добри обменни курсове. Проверете таблицата за сравнение, за да сравните таксите на Lombard Bank с Xe.
Защо да превеждате с Xe вместо с традиционните банки?
По-добри цени
Постоянно предлагаме лихви, които надминават банковите, за да получите най-голямата стойност за парите си. Сравнете ни с вашата банка, за да видите разликата.
По-ниски такси
Ние таксуваме по-малко, а вие спестявате повече. Освен това винаги показваме всички такси, преди да потвърдите превода си, така че да знаете точно за какво плащате.
По-бързи трансфери
Повечето трансфери се извършват в същия ден. Знаем колко е важно парите ви да бъдат доставени бързо и надеждно.
Xe 24/5 експертна поддръжка за глобален трансфер
Нуждаете се от помощ при международен паричен превод? Ние сме тук, за да ви помогнем - свържете се с нас още днес, за да получите персонализирана подкрепа!
Прехвърляйте повече с по-високите лимити за онлайн изпращане на Xe
Предлагаме по-високи лимити за онлайн преводи в сравнение с традиционните банки, което ви позволява да изпращате повече с един превод. Сбогувайте се с разделянето на по-големи суми и се насладете на по-прост и ефективен начин за преместване на парите си.
Xe се ползва с доверието на милиони хора по света
Готови ли сте да започнете?
Сравнихте обменните курсове на Lombard Bank с тези на Xe и е време да откриете най-добрата стойност за международните си парични преводи. Първият Ви трансфер е само на няколко кликвания разстояние - започнете сега и прехвърлете парите си нататък!
Често задавани въпроси
Обменният курс, предложен от Lombard Bank за конвертиране на Евро (EUR) в Швейцарски франк (CHF), може да включва марж над реалния среден пазарен курс. Това означава, че може да получите по-малко Швейцарски франк от очакваното. Използвайте нашата сравнителна таблица, за да видите как тарифата на Lombard Bankсе сравнява с тази на Xe и други доставчици.
Lombard Bank може да се начислява фиксирана такса за превод, такса на база процент или и двете, в зависимост от метода на превод и дестинацията. Тези такси - заедно с обменния курс - влияят върху размера на сумата, която получателят получава. Нашият инструмент ги разпределя, за да можете да сравните общата цена с други опции като Xe.
Преводите от Евро към Швейцарски франк с Lombard Bank обикновено отнемат от 1 до 5 работни дни. Сроковете зависят от часовете на прекъсване, отпуските, страната на местоназначение и времето за обработка от получаващата банка. Xe предлага доставка в същия ден за повечето трансфери.
Lombard Bank може да има дневни лимити или лимити за един превод за международни преводи. За по-големи суми може да се наложи да посетите клон. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн изпращане, като предлага гъвкавост и удобство при прехвърляне на по-големи суми в международен план.
Много доставчици, включително Lombard Bank, могат да актуализират обменните си курсове в зависимост от пазарните условия. Въпреки това курсовете могат да се определят веднъж дневно или да се коригират по-рядко от тези на специализираните валутни услуги. Xe актуализира тарифите в реално време, като ви дава по-голям контрол върху момента на изпращане.