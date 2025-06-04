Сравнете LHV Bank EUR за USD обменен курс
Обмисляте ли да използвате LHV Bank за трансфера си от EUR до USD? Сравнете обменните курсове и таксите на LHV Bank, за да откриете потенциалните си спестявания с Xe.
|Доставчик
|Обменен курс
|Такса за превод
|Получателят получава
1.147400
|€0
Все още нямаме курсове на LHV Bank за тази валутна двойка, но все пак можете да сравните оферта от LHV Bank с курса на живо на Xe, за да видите потенциалните спестявания. Проверете скоро, ние непрекъснато разширяваме нашите данни, за да ви предоставим повече курсове.
За AS LHV Pank
LHV Bank (Естония) Основана през 1999 г. и с централа в Талин, LHV е най-голямата местна банка в Естония. Тя предлага търговско и корпоративно банкиране, брокерски и инвестиционни услуги, плащания, придобиване на търговци и финансиране за растящи компании, предоставяни чрез модерни цифрови канали и фокусирани клонове. Известна с партньорствата си в сферата на финтех и предприемаческата култура, LHV подкрепя цифровата икономика на Естония и разширяващата се международна клиентска база.
Колко бърз е трансферът от LHV Bank EUR до USD?
Времето за доставка на международните преводи с LHV Bank от Държави членки на еврото до Съединени щати варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на AS LHV Pank, за да избегнете закъснения.
Какви са таксите за прехвърляне от LHV Bank към ?
LHV Bank разходите за международни парични преводи от EUR до USD зависят от фактори като сумата на превода. Обикновено по-големите преводи са с по-ниски такси и по-добри обменни курсове. Проверете таблицата за сравнение, за да сравните таксите на LHV Bank с Xe.
Често задавани въпроси
Обменният курс, предложен от LHV Bank за конвертиране на Евро (EUR) в Щатски долар (USD), може да включва марж над реалния среден пазарен курс. Това означава, че може да получите по-малко Щатски долар от очакваното. Използвайте нашата сравнителна таблица, за да видите как тарифата на LHV Bankсе сравнява с тази на Xe и други доставчици.
LHV Bank може да се начислява фиксирана такса за превод, такса на база процент или и двете, в зависимост от метода на превод и дестинацията. Тези такси - заедно с обменния курс - влияят върху размера на сумата, която получателят получава. Нашият инструмент ги разпределя, за да можете да сравните общата цена с други опции като Xe.
Преводите от Евро към Щатски долар с LHV Bank обикновено отнемат от 1 до 5 работни дни. Сроковете зависят от часовете на прекъсване, отпуските, страната на местоназначение и времето за обработка от получаващата банка. Xe предлага доставка в същия ден за повечето трансфери.
LHV Bank може да има дневни лимити или лимити за един превод за международни преводи. За по-големи суми може да се наложи да посетите клон. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн изпращане, като предлага гъвкавост и удобство при прехвърляне на по-големи суми в международен план.
Много доставчици, включително LHV Bank, могат да актуализират обменните си курсове в зависимост от пазарните условия. Въпреки това курсовете могат да се определят веднъж дневно или да се коригират по-рядко от тези на специализираните валутни услуги. Xe актуализира тарифите в реално време, като ви дава по-голям контрол върху момента на изпращане.