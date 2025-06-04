Сравнете Kuveyt Turk TRY за GBP обменен курс
Обмисляте ли да използвате Kuveyt Turk за трансфера си от TRY до GBP? Сравнете обменните курсове и таксите на Kuveyt Turk, за да откриете потенциалните си спестявания с Xe.
|Доставчик
|Обменен курс
|Такса за превод
|Получателят получава
В момента нямаме данни за тази валута.
В момента нямаме данни за тази валута.
За Kuveyt Turk Participation Bank
Създадена през 1989 г. в Истанбул, Kuveyt Türk е водеща участие (ислямска) банка. Тя предлага текущи и спестовни сметки, карти, търговско и бизнес финансиране, търговски услуги, управление на парични средства, трезорни услуги и решения за скъпоценни метали, предоставяни чрез клонове и надеждни цифрови канали, които подкрепят МСП и веригите за доставки на халал индустрията.
Колко бърз е трансферът от Kuveyt Turk TRY до GBP?
Времето за доставка на международните преводи с Kuveyt Turk от Турция до Обединеното кралство варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на Kuveyt Turk Participation Bank, за да избегнете закъснения.
Какви са таксите за прехвърляне от Kuveyt Turk към ?
Kuveyt Turk разходите за международни парични преводи от TRY до GBP зависят от фактори като сумата на превода. Обикновено по-големите преводи са с по-ниски такси и по-добри обменни курсове. Проверете таблицата за сравнение, за да сравните таксите на Kuveyt Turk с Xe.
Защо да превеждате с Xe вместо с традиционните банки?
По-добри цени
Постоянно предлагаме лихви, които надминават банковите, за да получите най-голямата стойност за парите си. Сравнете ни с вашата банка, за да видите разликата.
По-ниски такси
Ние таксуваме по-малко, а вие спестявате повече. Освен това винаги показваме всички такси, преди да потвърдите превода си, така че да знаете точно за какво плащате.
По-бързи трансфери
Повечето трансфери се извършват в същия ден. Знаем колко е важно парите ви да бъдат доставени бързо и надеждно.
Често задавани въпроси
Обменният курс, предложен от Kuveyt Turk за конвертиране на Турска лира (TRY) в Британска лира (GBP), може да включва марж над реалния среден пазарен курс. Това означава, че може да получите по-малко Британска лира от очакваното. Използвайте нашата сравнителна таблица, за да видите как тарифата на Kuveyt Turkсе сравнява с тази на Xe и други доставчици.
Kuveyt Turk може да се начислява фиксирана такса за превод, такса на база процент или и двете, в зависимост от метода на превод и дестинацията. Тези такси - заедно с обменния курс - влияят върху размера на сумата, която получателят получава. Нашият инструмент ги разпределя, за да можете да сравните общата цена с други опции като Xe.
Преводите от Турска лира към Британска лира с Kuveyt Turk обикновено отнемат от 1 до 5 работни дни. Сроковете зависят от часовете на прекъсване, отпуските, страната на местоназначение и времето за обработка от получаващата банка. Xe предлага доставка в същия ден за повечето трансфери.
Kuveyt Turk може да има дневни лимити или лимити за един превод за международни преводи. За по-големи суми може да се наложи да посетите клон. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн изпращане, като предлага гъвкавост и удобство при прехвърляне на по-големи суми в международен план.
Много доставчици, включително Kuveyt Turk, могат да актуализират обменните си курсове в зависимост от пазарните условия. Въпреки това курсовете могат да се определят веднъж дневно или да се коригират по-рядко от тези на специализираните валутни услуги. Xe актуализира тарифите в реално време, като ви дава по-голям контрол върху момента на изпращане.