Сравнете Banques Populaires EUR за JPY обменен курс
Обмисляте ли да използвате Banques Populaires за трансфера си от EUR до JPY? Сравнете обменните курсове и таксите на Banques Populaires, за да откриете потенциалните си спестявания с Xe.
|Доставчик
|Обменен курс
|Такса за превод
|Получателят получава
177.566700
|€0
¥177,566.70
Все още нямаме курсове на Banques Populaires за тази валутна двойка, но все пак можете да сравните оферта от Banques Populaires с курса на живо на Xe, за да видите потенциалните спестявания. Проверете скоро, ние непрекъснато разширяваме нашите данни, за да ви предоставим повече курсове.
За Banques Populaires Groupe BPCE
Banques Populaires са регионални кооперативни банки в рамките на Groupe BPCE. Собствени от членовете и локално ангажирани, те предоставят търговски и малки и средни предприятия банкови услуги, плащания, ипотеки, спестявания, застраховки и корпоративни услуги в цяла Франция. Споделените платформи и националният обхват се комбинират с регионално вземане на решения, за да подкрепят общностите и предприемачите.
Колко бърз е трансферът от Banques Populaires EUR до JPY?
Времето за доставка на международните преводи с Banques Populaires от Държави членки на еврото до Япония варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на Banques Populaires Groupe BPCE, за да избегнете закъснения.
Какви са таксите за прехвърляне от Banques Populaires към ?
Banques Populaires разходите за международни парични преводи от EUR до JPY зависят от фактори като сумата на превода. Обикновено по-големите преводи са с по-ниски такси и по-добри обменни курсове. Проверете таблицата за сравнение, за да сравните таксите на Banques Populaires с Xe.
Защо да превеждате с Xe вместо с традиционните банки?
По-добри цени
Постоянно предлагаме лихви, които надминават банковите, за да получите най-голямата стойност за парите си. Сравнете ни с вашата банка, за да видите разликата.
По-ниски такси
Ние таксуваме по-малко, а вие спестявате повече. Освен това винаги показваме всички такси, преди да потвърдите превода си, така че да знаете точно за какво плащате.
По-бързи трансфери
Повечето трансфери се извършват в същия ден. Знаем колко е важно парите ви да бъдат доставени бързо и надеждно.
Xe 24/5 експертна поддръжка за глобален трансфер
Нуждаете се от помощ при международен паричен превод? Ние сме тук, за да ви помогнем - свържете се с нас още днес, за да получите персонализирана подкрепа!
Прехвърляйте повече с по-високите лимити за онлайн изпращане на Xe
Предлагаме по-високи лимити за онлайн преводи в сравнение с традиционните банки, което ви позволява да изпращате повече с един превод. Сбогувайте се с разделянето на по-големи суми и се насладете на по-прост и ефективен начин за преместване на парите си.
Xe се ползва с доверието на милиони хора по света
Готови ли сте да започнете?
Сравнихте обменните курсове на Banques Populaires с тези на Xe и е време да откриете най-добрата стойност за международните си парични преводи. Първият Ви трансфер е само на няколко кликвания разстояние - започнете сега и прехвърлете парите си нататък!
Често задавани въпроси
Обменният курс, предложен от Banques Populaires за конвертиране на Евро (EUR) в Японска йена (JPY), може да включва марж над реалния среден пазарен курс. Това означава, че може да получите по-малко Японска йена от очакваното. Използвайте нашата сравнителна таблица, за да видите как тарифата на Banques Populairesсе сравнява с тази на Xe и други доставчици.
Banques Populaires може да се начислява фиксирана такса за превод, такса на база процент или и двете, в зависимост от метода на превод и дестинацията. Тези такси - заедно с обменния курс - влияят върху размера на сумата, която получателят получава. Нашият инструмент ги разпределя, за да можете да сравните общата цена с други опции като Xe.
Преводите от Евро към Японска йена с Banques Populaires обикновено отнемат от 1 до 5 работни дни. Сроковете зависят от часовете на прекъсване, отпуските, страната на местоназначение и времето за обработка от получаващата банка. Xe предлага доставка в същия ден за повечето трансфери.
Banques Populaires може да има дневни лимити или лимити за един превод за международни преводи. За по-големи суми може да се наложи да посетите клон. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн изпращане, като предлага гъвкавост и удобство при прехвърляне на по-големи суми в международен план.
Много доставчици, включително Banques Populaires, могат да актуализират обменните си курсове в зависимост от пазарните условия. Въпреки това курсовете могат да се определят веднъж дневно или да се коригират по-рядко от тези на специализираните валутни услуги. Xe актуализира тарифите в реално време, като ви дава по-голям контрол върху момента на изпращане.