رسومات عملات إكس إي البيانية: ZWL إلى BBD

مخطط ZWL إلى BBD

الدولار الزيمبابوي إلى الدولار الباربادوسي أو الباجاني

1 ZWL = ٠ BBD

٦ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٤:٠٨ UTC - ٦ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٤:٠٨ UTC
ZWL/BBD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

معلومات العملات

zwl

ZWL - الدولار الزيمبابوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWL إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWL. رمز العملة هو $.

More الدولار الزيمبابوي info
bbd

BBD - الدولار الباربادوسي أو الباجاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباربادوسي أو الباجاني هو سعر الصرف للزوج BBD إلى USD. رمز العملة لـ Barbadian or Bajan Dollars هو BBD. رمز العملة هو $.

More الدولار الباربادوسي أو الباجاني info

