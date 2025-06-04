رسومات عملات إكس إي البيانية: XEU إلى GEL
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
مخطط XEU إلى GEL
European Currency Unit إلى اللاري الجورجي
1 XEU = ٠ GEL
٥ سبتمبر ٢٠٢٥، ١٥:٠١ UTC - ٥ سبتمبر ٢٠٢٥، ١٥:٠١ UTC
XEU/GEL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة
معلومات العملات
XEU - European Currency Unit
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة European Currency Unit هو سعر الصرف للزوج XEU إلى USD. رمز العملة لـ European Currency Units هو XEU.
GEL - اللاري الجورجي
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللاري الجورجي هو سعر الصرف للزوج GEL إلى USD. رمز العملة لـ Georgian Lari هو GEL. رمز العملة هو ₾.More اللاري الجورجي info
واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم
إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
رسومات عملات إكس إي البيانية
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.