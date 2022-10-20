رسومات عملات إكس إي البيانية: VND إلى BYN

مخطط VND إلى BYN
الدونغ الفيتنامي إلى الروبل البلاروسية
1 VND = ٠ BYN
٧ أبريل ٢٠٢٥، ٠٣:١٥ UTC - ٧ أبريل ٢٠٢٥، ٠٣:١٥ UTC
VND/BYN إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الدونغ الفيتنامي إلى الروبل البلاروسية
1 VND = ٠ BYN
٧ أبريل ٢٠٢٥، ٠٣:١٥ UTC - ٧ أبريل ٢٠٢٥، ٠٣:١٥ UTC
VND/BYN إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدونغ الفيتنامي هو سعر الصرف للزوج VND إلى USD. رمز العملة لـ Vietnamese Dongs هو VND. رمز العملة هو ₫.More الدونغ الفيتنامي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل البلاروسية هو سعر الصرف للزوج BYN إلى USD. رمز العملة لـ Belarusian Rubles هو BYN. رمز العملة هو Br.More الروبل البلاروسية info
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