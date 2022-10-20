رسومات عملات إكس إي البيانية: VEB إلى RWF

مخطط VEB إلى RWF
البوليفار الفنزويلي إلى الفرنك الرواندي
1 VEB = ٠ RWF
٦ أبريل ٢٠٢٥، ١٣:٣٩ UTC - ٦ أبريل ٢٠٢٥، ١٣:٣٩ UTC
VEB/RWF إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
البوليفار الفنزويلي إلى الفرنك الرواندي
1 VEB = ٠ RWF
٦ أبريل ٢٠٢٥، ١٣:٣٩ UTC - ٦ أبريل ٢٠٢٥، ١٣:٣٩ UTC
VEB/RWF إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEB إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEB.More البوليفار الفنزويلي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الرواندي هو سعر الصرف للزوج RWF إلى USD. رمز العملة لـ Rwandan Francs هو RWF. رمز العملة هو R₣.More الفرنك الرواندي info
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