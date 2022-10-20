رسومات عملات إكس إي البيانية: SLE إلى ARS

مخطط SLE إلى ARS
الليون السيراليوني إلى البيزو الأرجنتيني
1 SLE = ٠ ARS
٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٣٩ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٣٩ UTC
SLE/ARS إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الليون السيراليوني إلى البيزو الأرجنتيني
1 SLE = ٠ ARS
٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٣٩ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٣٩ UTC
SLE/ARS إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليون السيراليوني هو سعر الصرف للزوج SLE إلى USD. رمز العملة لـ Sierra Leonean Leones هو SLE.More الليون السيراليوني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الأرجنتيني هو سعر الصرف للزوج ARS إلى USD. رمز العملة لـ Argentine Pesos هو ARS. رمز العملة هو $.More البيزو الأرجنتيني info
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