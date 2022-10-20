رسومات عملات إكس إي البيانية: PEN إلى XPF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط PEN إلى XPF

سول البوريفي إلى الفرنك الباسيفيكي

1 PEN = ٠ XPF

٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٨:٢١ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٨:٢١ UTC
PEN/XPF إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

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معلومات العملات

pen

PEN - سول البوريفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة سول البوريفي هو سعر الصرف للزوج PEN إلى USD. رمز العملة لـ Peruvian Soles هو PEN. رمز العملة هو S/..

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xpf

XPF - الفرنك الباسيفيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الباسيفيكي هو سعر الصرف للزوج XPF إلى USD. رمز العملة لـ CFP Francs هو XPF. رمز العملة هو ₣.

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آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٨٦٩٤
GBP / EUR١٫٢٠٠٢٢
USD / JPY١٤٩٫٥٢٠
GBP / USD١٫٣٠٤٥٦
USD / CHF٠٫٨٦٤٩١٦
USD / CAD١٫٣٨٠٣٦
EUR / JPY١٦٢٫٥١٩
AUD / USD٠٫٦٧٠٧٦٥

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY؜-٠٫١٠٪؜
CHF١٫٧٥٪؜
EUR٤٫٥٠٪؜
USD٥٫٥٠٪؜
CAD٥٫٠٠٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٥٫٥٠٪؜
GBP٥٫٢٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

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