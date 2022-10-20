رسومات عملات إكس إي البيانية: PEN إلى TMT

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط PEN إلى TMT

سول البوريفي إلى المانات التركمانستاني

1 PEN = ٠ TMT

١٦ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٤:٣٩ UTC - ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٤:٣٩ UTC
PEN/TMT إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

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معلومات العملات

pen

PEN - سول البوريفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة سول البوريفي هو سعر الصرف للزوج PEN إلى USD. رمز العملة لـ Peruvian Soles هو PEN. رمز العملة هو S/..

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tmt

TMT - المانات التركمانستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المانات التركمانستاني هو سعر الصرف للزوج TMT إلى USD. رمز العملة لـ Turkmenistani Manats هو TMT. رمز العملة هو T.

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آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٨٩٠٣
GBP / EUR١٫٢٠٠٤٨
USD / JPY١٤٩٫٢٤٧
GBP / USD١٫٣٠٧٣٦
USD / CHF٠٫٨٦٢٢٢٨
USD / CAD١٫٣٧٧٦٣
EUR / JPY١٦٢٫٥٣٤
AUD / USD٠٫٦٦٩٤٢٠

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY؜-٠٫١٠٪؜
CHF١٫٧٥٪؜
EUR٤٫٥٠٪؜
USD٥٫٥٠٪؜
CAD٥٫٠٠٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٥٫٥٠٪؜
GBP٥٫٢٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

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