رسومات عملات إكس إي البيانية: OMR إلى XPT

مخطط OMR إلى XPT
الريال العماني إلى أوقية بلاتينيوم
1 OMR = ٠ XPT
٨ مارس ٢٠٢٥، ٠٢:٢٦ UTC - ٨ مارس ٢٠٢٥، ٠٢:٢٦ UTC
OMR/XPT إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الريال العماني إلى أوقية بلاتينيوم
1 OMR = ٠ XPT
٨ مارس ٢٠٢٥، ٠٢:٢٦ UTC - ٨ مارس ٢٠٢٥، ٠٢:٢٦ UTC
OMR/XPT إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال العماني هو سعر الصرف للزوج OMR إلى USD. رمز العملة لـ Omani Rials هو OMR. رمز العملة هو ﷼.More الريال العماني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية بلاتينيوم هو سعر الصرف للزوج XPT إلى USD. رمز العملة لـ Platinum Ounces هو XPT.More أوقية بلاتينيوم info
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