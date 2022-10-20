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رسومات عملات إكس إي البيانية: OMR إلى UAH

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط OMR إلى UAH

الريال العماني إلى هيرفانا أوكرانية

1 OMR = ٠ UAH

٨ مارس ٢٠٢٥، ٠٢:٢٥ UTC - ٨ مارس ٢٠٢٥، ٠٢:٢٥ UTC
OMR/UAH إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة

معلومات العملات

omr

OMR - الريال العماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال العماني هو سعر الصرف للزوج OMR إلى USD. رمز العملة لـ Omani Rials هو OMR. رمز العملة هو ﷼.

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uah

UAH - هيرفانا أوكرانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة هيرفانا أوكرانية هو سعر الصرف للزوج UAH إلى USD. رمز العملة لـ Ukrainian Hryvni هو UAH. رمز العملة هو ₴.

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آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٨٣٥١
GBP / EUR١٫١٩١٦١
USD / JPY١٤٧٫٩٢٩
GBP / USD١٫٢٩١١٣
USD / CHF٠٫٨٨٠٢٢٦
USD / CAD١٫٤٣٨٢٧
EUR / JPY١٦٠٫٢٨٢
AUD / USD٠٫٦٣٠٦٤٧

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

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