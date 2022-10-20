رسومات عملات إكس إي البيانية: MZN إلى SPL

مخطط MZN إلى SPL
المتكال الموزمبيقي إلى لويجينو سيبورجا
1 MZN = ٠ SPL
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٢٢:٢٠ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٢٢:٢٠ UTC
MZN/SPL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
المتكال الموزمبيقي إلى لويجينو سيبورجا
1 MZN = ٠ SPL
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٢٢:٢٠ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٢٢:٢٠ UTC
MZN/SPL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المتكال الموزمبيقي هو سعر الصرف للزوج MZN إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZN. رمز العملة هو MT.More المتكال الموزمبيقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة لويجينو سيبورجا هو سعر الصرف للزوج SPL إلى USD. رمز العملة لـ Seborgan Luigini هو SPL.More لويجينو سيبورجا info
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