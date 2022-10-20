رسومات عملات إكس إي البيانية: MVR إلى ERN

مخطط MVR إلى ERN
الروفيا المالديفية إلى الناكفا الإريترية
1 MVR = ٠ ERN
٥ أبريل ٢٠٢٥، ٢١:٥٨ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ٢١:٥٨ UTC
MVR/ERN إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الروفيا المالديفية إلى الناكفا الإريترية
1 MVR = ٠ ERN
٥ أبريل ٢٠٢٥، ٢١:٥٨ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ٢١:٥٨ UTC
MVR/ERN إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروفيا المالديفية هو سعر الصرف للزوج MVR إلى USD. رمز العملة لـ Maldivian Rufiyaa هو MVR. رمز العملة هو Rf.More الروفيا المالديفية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الناكفا الإريترية هو سعر الصرف للزوج ERN إلى USD. رمز العملة لـ Eritrean Nakfas هو ERN. رمز العملة هو Nfk.More الناكفا الإريترية info
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