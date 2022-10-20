رسومات عملات إكس إي البيانية: MOP إلى SDG

مخطط MOP إلى SDG
الباتاكا الماكاوية إلى الجنيه السوداني
1 MOP = ٠ SDG
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٨:١٥ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٨:١٥ UTC
MOP/SDG إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الباتاكا الماكاوية إلى الجنيه السوداني
1 MOP = ٠ SDG
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٨:١٥ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٨:١٥ UTC
MOP/SDG إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الباتاكا الماكاوية هو سعر الصرف للزوج MOP إلى USD. رمز العملة لـ Macau Patacas هو MOP. رمز العملة هو MOP$.More الباتاكا الماكاوية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوداني هو سعر الصرف للزوج SDG إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Pounds هو SDG. رمز العملة هو ج.س..More الجنيه السوداني info
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