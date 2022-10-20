رسومات عملات إكس إي البيانية: MOP إلى KGS

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط MOP إلى KGS

الباتاكا الماكاوية إلى السوم القيرغيزستاني

1 MOP = ٠ KGS

٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٥:٤١ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٥:٤١ UTC
MOP/KGS إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة

معلومات العملات

mop

MOP - الباتاكا الماكاوية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الباتاكا الماكاوية هو سعر الصرف للزوج MOP إلى USD. رمز العملة لـ Macau Patacas هو MOP. رمز العملة هو MOP$.

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kgs

KGS - السوم القيرغيزستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوم القيرغيزستاني هو سعر الصرف للزوج KGS إلى USD. رمز العملة لـ Kyrgyzstani Soms هو KGS. رمز العملة هو лв.

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آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٨٦٥٤
GBP / EUR١٫٢٠٠٤٧
USD / JPY١٤٩٫٥٦٥
GBP / USD١٫٣٠٤٣٥
USD / CHF٠٫٨٦٤٩٨٥
USD / CAD١٫٣٨٠٦٠
EUR / JPY١٦٢٫٥٠٧
AUD / USD٠٫٦٧٠٩٤٦

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY؜-٠٫١٠٪؜
CHF١٫٧٥٪؜
EUR٤٫٥٠٪؜
USD٥٫٥٠٪؜
CAD٥٫٠٠٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٥٫٥٠٪؜
GBP٥٫٢٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

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