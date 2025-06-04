رسومات عملات إكس إي البيانية: MDL إلى XLM

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
مخطط MDL إلى XLM

الليو المولدوفي إلى Stellar Lumen

1 MDL = ٠ XLM

٣ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٧:٥٩ UTC - ٣ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٧:٥٩ UTC
MDL/XLM إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

معلومات العملات

mdl

MDL - الليو المولدوفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو المولدوفي هو سعر الصرف للزوج MDL إلى USD. رمز العملة لـ Moldovan Lei هو MDL. رمز العملة هو lei.

More الليو المولدوفي info
xlm

XLM - Stellar Lumen

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Stellar Lumen هو سعر الصرف للزوج XLM إلى USD. رمز العملة لـ Stellar Lumens هو XLM.

More Stellar Lumen info

