رسومات عملات إكس إي البيانية: LYD إلى GGP

مخطط LYD إلى GGP
الدينار الليبي إلى الجنيه الجيرنسي
1 LYD = ٠ GGP
٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٢٥ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٢٥ UTC
LYD/GGP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الدينار الليبي إلى الجنيه الجيرنسي
1 LYD = ٠ GGP
٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٢٥ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٢٥ UTC
LYD/GGP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الليبي هو سعر الصرف للزوج LYD إلى USD. رمز العملة لـ Libyan Dinars هو LYD. رمز العملة هو LD.More الدينار الليبي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه الجيرنسي هو سعر الصرف للزوج GGP إلى USD. رمز العملة لـ Guernsey Pounds هو GGP. رمز العملة هو £.More الجنيه الجيرنسي info
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