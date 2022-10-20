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رسومات عملات إكس إي البيانية: JOD إلى KES

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط JOD إلى KES

الدينار الأردني إلى الشلن الكيني

1 JOD = ٠ KES

٢٦ فبراير ٢٠٢٥، ٠٤:٢٠ UTC - ٢٦ فبراير ٢٠٢٥، ٠٤:٢٠ UTC
JOD/KES إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة

معلومات العملات

jod

JOD - الدينار الأردني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الأردني هو سعر الصرف للزوج JOD إلى USD. رمز العملة لـ Jordanian Dinars هو JOD. رمز العملة هو JD.

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kes

KES - الشلن الكيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الكيني هو سعر الصرف للزوج KES إلى USD. رمز العملة لـ Kenyan Shillings هو KES. رمز العملة هو KSh.

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آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٥٠١٠
GBP / EUR١٫٢٠٤٢٣
USD / JPY١٤٩٫٥١٠
GBP / USD١٫٢٦٤٥٦
USD / CHF٠٫٨٩٣٩٠٦
USD / CAD١٫٤٣٢٦٩
EUR / JPY١٥٧٫٠٠١
AUD / USD٠٫٦٣٢٥٤٢

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

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