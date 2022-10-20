رسومات عملات إكس إي البيانية: JOD إلى GNF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط JOD إلى GNF

الدينار الأردني إلى الفرنك الغيني

1 JOD = ٠ GNF

١٩ أكتوبر ٢٠٢٤، ٢٢:١٠ UTC - ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤، ٢٢:١٠ UTC
JOD/GNF إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

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معلومات العملات

jod

JOD - الدينار الأردني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الأردني هو سعر الصرف للزوج JOD إلى USD. رمز العملة لـ Jordanian Dinars هو JOD. رمز العملة هو JD.

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gnf

GNF - الفرنك الغيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الغيني هو سعر الصرف للزوج GNF إلى USD. رمز العملة لـ Guinean Francs هو GNF. رمز العملة هو FG.

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آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٨٦٧٨
GBP / EUR١٫١٩٩٨٨
USD / JPY١٤٩٫٥٢٨
GBP / USD١٫٣٠٤٠١
USD / CHF٠٫٨٦٤٩٢١
USD / CAD١٫٣٨٠٢٥
EUR / JPY١٦٢٫٥٠٣
AUD / USD٠٫٦٧٠٦٨٨

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY؜-٠٫١٠٪؜
CHF١٫٧٥٪؜
EUR٤٫٥٠٪؜
USD٥٫٥٠٪؜
CAD٥٫٠٠٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٥٫٥٠٪؜
GBP٥٫٢٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

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