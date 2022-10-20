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رسومات عملات إكس إي البيانية: GMD إلى MNT

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط GMD إلى MNT

الدالاسي الجامبي إلى التوغريك المنغولي

1 GMD = ٠ MNT

٨ مارس ٢٠٢٥، ١٤:٥٧ UTC - ٨ مارس ٢٠٢٥، ١٤:٥٧ UTC
GMD/MNT إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة

معلومات العملات

gmd

GMD - الدالاسي الجامبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدالاسي الجامبي هو سعر الصرف للزوج GMD إلى USD. رمز العملة لـ Gambian Dalasis هو GMD. رمز العملة هو D.

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mnt

MNT - التوغريك المنغولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التوغريك المنغولي هو سعر الصرف للزوج MNT إلى USD. رمز العملة لـ Mongolian Tugriks هو MNT. رمز العملة هو ₮.

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آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٨٣٣٠
GBP / EUR١٫١٩٢٦٥
USD / JPY١٤٨٫٠٥٤
GBP / USD١٫٢٩٢٠٠
USD / CHF٠٫٨٨٠٠٠٠
USD / CAD١٫٤٣٧٩١
EUR / JPY١٦٠٫٣٨٧
AUD / USD٠٫٦٣٠٤٥٣

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

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