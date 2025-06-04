رسومات عملات إكس إي البيانية: GHS إلى ZMW
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
مخطط GHS إلى ZMW
السيدي الغاني إلى الكواشا الزامبية
1 GHS = ٠ ZMW
٣١ أغسطس ٢٠٢٥، ٢٢:٤٥ UTC - ٣١ أغسطس ٢٠٢٥، ٢٢:٤٥ UTC
GHS/ZMW إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
معلومات العملات
GHS - السيدي الغاني
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السيدي الغاني هو سعر الصرف للزوج GHS إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHS. رمز العملة هو GH₵.More السيدي الغاني info
ZMW - الكواشا الزامبية
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا الزامبية هو سعر الصرف للزوج ZMW إلى USD. رمز العملة لـ Zambian Kwacha هو ZMW. رمز العملة هو ZK.More الكواشا الزامبية info
