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رسومات عملات إكس إي البيانية: ETB إلى XAF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط ETB إلى XAF

البير الأثيوبي إلى الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

1 ETB = ٠ XAF

٥ أبريل ٢٠٢٥، ٠٦:٣٦ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ٠٦:٣٦ UTC
ETB/XAF إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة

معلومات العملات

etb

ETB - البير الأثيوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البير الأثيوبي هو سعر الصرف للزوج ETB إلى USD. رمز العملة لـ Ethiopian Birrs هو ETB. رمز العملة هو Br.

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xaf

XAF - الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي هو سعر الصرف للزوج XAF إلى USD. رمز العملة لـ Central African Francs هو XAF. رمز العملة هو FCFA.

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آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٩٦٠٧
GBP / EUR١٫١٧٦٤٦
USD / JPY١٤٦٫٧٠١
GBP / USD١٫٢٨٩٤٩
USD / CHF٠٫٨٦٠٦٥٦
USD / CAD١٫٤٢٣٠٠
EUR / JPY١٦٠٫٧٩٥
AUD / USD٠٫٦٠٤٢١١

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

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