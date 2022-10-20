رسومات عملات إكس إي البيانية: DOP إلى COP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط DOP إلى COP

البيزو الدومينيكي إلى البيزو الكولومبي

1 DOP = ٠ COP

٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٢:١٢ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٢:١٢ UTC
DOP/COP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

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معلومات العملات

dop

DOP - البيزو الدومينيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الدومينيكي هو سعر الصرف للزوج DOP إلى USD. رمز العملة لـ Dominican Pesos هو DOP. رمز العملة هو RD$.

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cop

COP - البيزو الكولومبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الكولومبي هو سعر الصرف للزوج COP إلى USD. رمز العملة لـ Colombian Pesos هو COP. رمز العملة هو $.

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آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٨٦٩٠
GBP / EUR١٫١٩٩٧٦
USD / JPY١٤٩٫٥٢٨
GBP / USD١٫٣٠٤٠٢
USD / CHF٠٫٨٦٤٩١٦
USD / CAD١٫٣٨٠٣٢
EUR / JPY١٦٢٫٥٢٣
AUD / USD٠٫٦٧٠٧٥٣

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY؜-٠٫١٠٪؜
CHF١٫٧٥٪؜
EUR٤٫٥٠٪؜
USD٥٫٥٠٪؜
CAD٥٫٠٠٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٥٫٥٠٪؜
GBP٥٫٢٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

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