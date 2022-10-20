رسومات عملات إكس إي البيانية: CRC إلى VND

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط CRC إلى VND

الكولون الكوستاريكي إلى الدونغ الفيتنامي

1 CRC = ٠ VND

٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٧:٢٧ UTC - ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٧:٢٧ UTC
CRC/VND إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة

معلومات العملات

crc

CRC - الكولون الكوستاريكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكولون الكوستاريكي هو سعر الصرف للزوج CRC إلى USD. رمز العملة لـ Costa Rican Colones هو CRC. رمز العملة هو ₡.

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vnd

VND - الدونغ الفيتنامي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدونغ الفيتنامي هو سعر الصرف للزوج VND إلى USD. رمز العملة لـ Vietnamese Dongs هو VND. رمز العملة هو ₫.

More الدونغ الفيتنامي info

آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٨٢١٤
GBP / EUR١٫١٧٩٦٨
USD / JPY١٦٠٫٧٩٢
GBP / USD١٫٢٧٦٥٩
USD / CHF٠٫٨٩٨٨١٦
USD / CAD١٫٣٦٠٩٣
EUR / JPY١٧٤٫٠٠٠
AUD / USD٠٫٦٧٣٠٠٤

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY؜-٠٫١٠٪؜
CHF١٫٧٥٪؜
EUR٤٫٥٠٪؜
USD٥٫٥٠٪؜
CAD٥٫٠٠٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٥٫٥٠٪؜
GBP٥٫٢٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

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