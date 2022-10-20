رسومات عملات إكس إي البيانية: BHD إلى BAM

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط BHD إلى BAM

الدينار البحريني إلى المارك القابل للتحويل البوسني

1 BHD = ٠ BAM

٥ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٠٨ UTC - ٥ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٠٨ UTC
BHD/BAM إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة

معلومات العملات

bhd

BHD - الدينار البحريني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار البحريني هو سعر الصرف للزوج BHD إلى USD. رمز العملة لـ Bahraini Dinars هو BHD. رمز العملة هو .د.ب.

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bam

BAM - المارك القابل للتحويل البوسني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المارك القابل للتحويل البوسني هو سعر الصرف للزوج BAM إلى USD. رمز العملة لـ Bosnian Convertible Marks هو BAM. رمز العملة هو KM.

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آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٨٢١٨
GBP / EUR١٫١٨١٨٣
USD / JPY١٦٠٫٨٠٠
GBP / USD١٫٢٧٨٩٥
USD / CHF٠٫٨٩٨٩٠٩
USD / CAD١٫٣٦١٤٢
EUR / JPY١٧٤٫٠١٤
AUD / USD٠٫٦٧٣٤٢٨

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY؜-٠٫١٠٪؜
CHF١٫٧٥٪؜
EUR٤٫٥٠٪؜
USD٥٫٥٠٪؜
CAD٥٫٠٠٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٥٫٥٠٪؜
GBP٥٫٢٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

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