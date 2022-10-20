رسومات عملات إكس إي البيانية: BDT إلى BIF

مخطط BDT إلى BIF
التاكا البنجلاديشية إلى الفرنك البوروندي
1 BDT = ٠ BIF
٥ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٢٧ UTC - ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٢٧ UTC
BDT/BIF إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
التاكا البنجلاديشية إلى الفرنك البوروندي
1 BDT = ٠ BIF
٥ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٢٧ UTC - ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٢٧ UTC
BDT/BIF إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التاكا البنجلاديشية هو سعر الصرف للزوج BDT إلى USD. رمز العملة لـ Bangladeshi Takas هو BDT. رمز العملة هو ৳.More التاكا البنجلاديشية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك البوروندي هو سعر الصرف للزوج BIF إلى USD. رمز العملة لـ Burundian Francs هو BIF. رمز العملة هو FBu.More الفرنك البوروندي info
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