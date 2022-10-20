رسومات عملات إكس إي البيانية: AZM إلى MVR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط AZM إلى MVR

Azerbaijani Manat إلى الروفيا المالديفية

1 AZM = ٠ MVR

١٩ ديسمبر ٢٠٢٤، ١٨:٣٢ UTC - ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤، ١٨:٣٢ UTC
AZM/MVR إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

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معلومات العملات

azm

AZM - Azerbaijani Manat

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Azerbaijani Manat هو سعر الصرف للزوج AZM إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijani Manats هو AZM.

mvr

MVR - الروفيا المالديفية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروفيا المالديفية هو سعر الصرف للزوج MVR إلى USD. رمز العملة لـ Maldivian Rufiyaa هو MVR. رمز العملة هو Rf.

More الروفيا المالديفية info

آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٣٦٨١
GBP / EUR١٫٢٠٧١١
USD / JPY١٥٧٫٧٠٠
GBP / USD١٫٢٥١٥٤
USD / CHF٠٫٨٩٨٩٥٨
USD / CAD١٫٤٣٧٢٢
EUR / JPY١٦٣٫٥٠٤
AUD / USD٠٫٦٢٤٩٧١

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

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