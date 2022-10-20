رسومات عملات إكس إي البيانية: AWG إلى PYG

مخطط AWG إلى PYG
الجيلدر الأروبي أو الهولندي إلى غواراني الباراجواي
1 AWG = ٠ PYG
٨ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٤٥ UTC - ٨ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٤٥ UTC
AWG/PYG إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الجيلدر الأروبي أو الهولندي إلى غواراني الباراجواي
1 AWG = ٠ PYG
٨ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٤٥ UTC - ٨ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٤٥ UTC
AWG/PYG إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الأروبي أو الهولندي هو سعر الصرف للزوج AWG إلى USD. رمز العملة لـ Aruban or Dutch Guilders (also called Florins) هو AWG. رمز العملة هو ƒ.More الجيلدر الأروبي أو الهولندي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة غواراني الباراجواي هو سعر الصرف للزوج PYG إلى USD. رمز العملة لـ Paraguayan Guarani هو PYG. رمز العملة هو Gs.More غواراني الباراجواي info
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