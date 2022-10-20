رسومات عملات إكس إي البيانية: AMD إلى BRL

مخطط AMD إلى BRL
الدرام الأرميني إلى الريال البرازيلي
1 AMD = ٠ BRL
٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٣:١٣ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٣:١٣ UTC
AMD/BRL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الدرام الأرميني إلى الريال البرازيلي
1 AMD = ٠ BRL
٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٣:١٣ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٣:١٣ UTC
AMD/BRL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.More الدرام الأرميني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال البرازيلي هو سعر الصرف للزوج BRL إلى USD. رمز العملة لـ Brazilian Reais هو BRL. رمز العملة هو R$.More الريال البرازيلي info
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