Kode SWIFT/BIC v San Marino
Poiščite pravo kodo SWIFT/BIC za svojo banko. Iščite po imenu banke in mestu ali izberite med priljubljenimi bankami v državi San Marino.
Ali morate najti kodo SWIFT za svojo banko v državi San Marino?
Potrebujete kodo SWIFT/BIC za pošiljanje ali prejemanje mednarodnega bančnega nakazila v San Marino? Za iskanje pravilne kode SWIFT za vašo banko in določeno poslovalnico uporabite naš imenik. Ne glede na to, ali nakazujete denar na San Marino ali ga pošiljate v tujino, je pravilna koda SWIFT bistvenega pomena za zanesljive prenose.
Pogosto zastavljena vprašanja
Koda SWIFT – znana tudi kot BIC (Bank Identifier Code) – je mednarodni standard za identifikacijo bank in finančnih institucij. Za natančno in varno pošiljanje ali prejemanje mednarodnih bančnih nakazil boste v državi San Marino potrebovali pravilno kodo SWIFT.
Pravilno kodo SWIFT za vašo banko v državi San Marino lahko najdete tako, da na tej strani poiščete ime banke, mesto ali poslovalnico. Preverite lahko tudi svoj bančni izpisek ali se obrnete na lokalno poslovalnico.
Nekatere banke v San Marino uporabljajo eno samo kodo SWIFT za vse poslovalnice, druge pa imajo kode, specifične za posamezne poslovalnice. Najbolje je, da se posvetujete s svojo banko, da se izognete zamudam ali napakam pri mednarodnem nakazilu.
Uporaba napačne kode SWIFT za banko v državi San Marino lahko povzroči zamudo, zavrnitev ali pošiljanje plačila na napačen račun. Preden nakažete denar, vedno dvakrat preverite kodo pri svoji banki.
Ne, koda SWIFT identificira banko, medtem ko IBAN (mednarodna številka bančnega računa) identificira individualni račun. Vse banke v San Marino ne uporabljajo IBAN-ov, vendar sta za določene prenose morda potrebna oba, zlasti v Evropi ali na Bližnjem vzhodu.
Kode SWIFT v San Marino lahko preverite tako:
Preverjanje pri vaši banki
Iskanje po spletnih imenikih SWIFT (kot je ta)
Iskanje kode na izpisku računa
Izjava o omejitvi odgovornosti
Kode SWIFT, imena bank, naslovi in druge sorodne informacije, navedene na tej strani, so zgolj splošne informativne narave. Čeprav si prizadevamo za točnost, Xe ne jamči, da so informacije popolne, ažurne ali brez napak. Podrobnosti se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in morda ne odražajo najnovejših podatkov, ki so na voljo pri posameznih finančnih institucijah.
Xe ne daje nobenih zagotovil glede pravnega statusa, regulativnega statusa ali operativne integritete katere koli banke, finančne institucije ali posrednika, ki je naveden. Ne podpiramo ali preverjamo legitimnosti nobene vključene entitete, niti ne prevzemamo nobene odgovornosti za vašo uporabo posredovanih informacij.
Vse finančne transakcije ali odločitve, sprejete na podlagi teh informacij, izvajate na lastno odgovornost. Xe ne odgovarja za kakršno koli izgubo, zamudo ali škodo, ki bi nastala zaradi zanašanja na podatke ali zaradi kakršnega koli poslovanja s tretjimi osebami, katerih podatki so prikazani na tej strani.
Priporočamo, da pred začetkom kakršne koli transakcije neodvisno preverite vse podatke pri ustrezni finančni instituciji.
Ta izjava o omejitvi odgovornosti je na voljo samo v angleščini in ni bila prevedena. Čeprav je preostanek te strani morda prikazan v izbranem jeziku, pravna izjava o omejitvi odgovornosti ostaja v angleščini, da se ohrani njena točnost in namen.