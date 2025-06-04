Kode SWIFT/BIC v Saint Vincent in Grenadini

Potrebujete kodo SWIFT/BIC za pošiljanje ali prejemanje mednarodnega bančnega nakazila v Saint Vincent in Grenadini? Za iskanje pravilne kode SWIFT za vašo banko in določeno poslovalnico uporabite naš imenik. Ne glede na to, ali nakazujete denar na Saint Vincent in Grenadini ali ga pošiljate v tujino, je pravilna koda SWIFT bistvenega pomena za zanesljive prenose.